«Актер — саквояж сантехника». Никита Тарасов — о «Преступлении и наказании», «Кухне» и роли мечты Звезда «Кухни» Никита Тарасов признался, что почти не занимается готовкой

26 октября на «Кинопоиске» состоится премьера сериала «Преступление и наказание». События культового романа Достоевского здесь происходят в наши дни, в остальном проект полностью опирается на первоисточник. Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский, его сестру Дуню — Любовь Аксенова, а ухажера Петра Лужина воплотил на экране актер Никита Тарасов, известный по проектам «Кухня» и «Мастер и Маргарита». В интервью «Газете.Ru» Тарасов заявил, что считает своего персонажа самым любопытным героем романа, объяснил, чем новая адаптация «Преступления и наказания» может помочь молодым зрителям, а также назвал героя классики, которого мечтает сыграть.

— Сериал «Преступление и наказание» — один из самых ожидаемых проектов 2024 года. Расскажите, как вы попали в его каст?

— В актерском ансамбле я оказался методом проб. Я тут недавно читал высказывание одного кастинг-директора, который сетовал на то, что актеры, мол, не любят пробоваться и больше одного раза на пробы не приходят. Но с режиссером «Преступления и наказания» Владимиром Владимировичем Мирзоевым я встречался не единожды. Причем с разницей в полтора года.

— Режиссер изначально видел в вас Петра Лужина?

— Владимир Владимирович рассматривал меня на несколько позиций. Мы обсуждали Порфирия Петровича, следователя, и даже Свидригайлова. Но я просил оставить меня на роли, которая возникла изначально. Зритель увидит в моем исполнении жениха Авдотьи Раскольниковой. Петр Лужин — самый «неудобный» герой романа, а значит, самый любопытный.

close Никита Тарасов в роли Петра Лужина в сериале «Преступление и наказание» (2024) «Кинопоиск»

— Петр Лужин — персонаж, который воплощает лицемерие и прагматизм…

— Мне бы хотелось, чтобы зритель сам составил мнение о персонаже и проделанной работе. В прагматизме не вижу ничего плохого. Безусловно, Петр Петрович — человек, мягко говоря, не самый приятный. Но чтобы сыграть героя, надо его понять, принять и полюбить. Так устроен механизм актерской профессии. Хотя бы на время съемочного периода.

— Как вы лично интерпретируете характер своего персонажа? Легко ли вы вошли в роль?

— Лужин для меня — обиженный ребенок, который недополучил родительской любви. Ребенок вырос и пытается строить вокруг себя удобный ему мир — и диктовать свои условия. Петр Петрович уверен, что все в мире покупается и продается, даже любовь. Главное, грамотно оформить сделку. Близка ли мне такая позиция? Конечно же, нет! Между мной и Лужиным нет ничего общего. Как говорится, редакция оставляет за собой право не разделять позицию автора. Но у меня такая профессия — препарировать разных людей. В материале Достоевского это вдвойне труднее. Но если на твоем пути препятствия, значит, ты на правильном пути.

— Какие ключевые отличия от оригинала, помимо времени действия, могут вызвать дискуссию у зрителей?

— Роман Достоевского — классика мировой литературы. Авторский текст буквально скопирован в сценарий сериала. Создатели с невероятной бережностью отнеслись к оригиналу. По поводу концепции адаптации, вероятно, лучше обратиться к режиссеру проекта. На мой же взгляд, наличие в кадре автомобилей и гаджетов никак не меняет сути, а лишь помогает молодому зрителю избавиться от коросты стереотипов, налипших на «Преступление и наказание» от кратких пересказов романа на сайтах бесплатных рефератов.

close Никита Тарасов в роли Петра Лужина в сериале «Преступление и наказание» (2024) «Кинопоиск»

— На ваш взгляд, что нового может дать эта экранизация обычным зрителям и поклонникам произведения? И как вы в целом относитесь к переносу классических произведений прошлого в современные реалии?

— Мы с вами в равных позициях. На момент нашей беседы я, как и зритель, не видел сериала. Да, я неоднократно читал сценарий и произведение в оригинале. Но, как и все, 26 октября сяду смотреть первые четыре серии с чистого листа. Так сказать, на равных позициях со всеми. Прежде всего, потому, что уже давно отпустил проект и работаю в новых. Для меня глава «Лужин» уже написана. Тем не менее, я уверен, что экранизировать классику необходимо. Герои нашего сериала, говоря текстом Достоевского, выглядят убедительно в узнаваемых современной публикой интерьерах.



— По вашему мнению, как сериал будет встречен зрителями?

— На портале «Кинопоиск» есть отличная опция: можно отметить любой проект, нажав на кнопку «Буду смотреть». Так вот, цифра ожидающих премьеры близится к миллиону.

— За свою карьеру вы сыграли множество разных ролей, как комедийных, так и драматических. В чем для вас основные различия в подходе к этим ролям — и какие внутренние трансформации требуют от вас драма и комедия?

— Любой актер — это саквояж сантехника. В зависимости от задачи он достает тот или иной инструмент. Я в кино с 2000 года. И по-прежнему учусь подбирать «ключи нужного диаметра». Есть такая работа — сниматься в кино. Я, когда смотрю что-то выдающееся, всегда представляю себе, что все эти люди на экране, которые заставляют тебя радоваться и плакать, встают утром и едут на работу. Со своим саквояжем. И, может, даже с ланч-боксом и любимой книжкой. Представьте только, герой на экране спасает мир, а ты знаешь, что в этот самый момент у него, актера, в вагоне стынут сырники, которые ему положила с собой жена. И теплые носки — на случай если похолодает.

close Никита Тарасов Из личного архива

— Вы когда-то сказали, что в юности мечтали сыграть Алешу Карамазова, князя Мышкина и Дориана Грея. Кого из персонажей классических произведений русской и зарубежной литературы вы хотели бы воплотить на экране сегодня?

— Илья Ильич Обломов — так зовут этого героя. Понимаете ли, это ведь тоже все к разговору о стереотипах. Они нас неумолимо преследуют, когда речь заходит о классике. Роман Гончарова не о лени, как думают многие. А о поступке человека во имя любви. О самом большом поступке в жизни главного героя. Я считаю, что роман Гончарова в современных реалиях смотрелся бы крайне органично. Обломов — человек высокой нравственности. Современному зрителю нужны такие образы.

— Зрители видели Никиту Тарасова в самых разнообразных образах: от обаятельного интеллигента до маньяка-убийцы. Какие персонажи вам ближе — герои или злодеи? Помимо Ильи Ильича Обломова, есть роль, которую вы мечтаете сыграть, но пока не было возможности?

— Повторюсь, в моей фильмографии недостает героя высокой нравственности. С моей стороны есть запрос на лирические истории о любви. Хотелось бы разговаривать со зрителем на языке незыблемых вечных ценностей.

— Многим зрителям вы запомнились по сериалу «Кухня». Ваш персонаж — французский шеф-повар Луи, и это многослойная роль. Как вы балансировали между комедийными элементами и более серьезными аспектами характера вашего героя?

— Не думаю, что герой ситкома может быть многослойным. В ситкоме все герои — маски, которые не меняются, а лишь попадают в забавные ситуации. Вот первый постулат жанра. Я благодарен проекту за яркие пять лет жизни. Но тема разговора под названием «Кухня» потеряла для меня актуальность. Уже можно раскрыть секрет, что с некоторыми коллегами по сериалу мы встретились в этом году в новых проектах. Так и должно быть. Нельзя держаться за прошлое.

— Гастрономия, особенно французская, имеет свою уникальную культуру и философию. Как эта роль изменила ваше восприятие еды и ее культурной значимости? Стали ли вы больше интересоваться кулинарией после работы над сериалом? Может, стали больше готовить? У Никиты Тарасова есть фирменные блюда?

— Безусловно, ты обязан быть в тематике проекта, пока в нем участвуешь. Экспериментировал дома на кухне, учился у профессиональных поваров в павильоне сериала. Но сейчас в основном готовлю только себя. К каждому новому съемочному дню. Генеральный продюсер домашней кухни — моя любимая жена Маришка.

close Никита Тарасов с женой Мариной и дочерью Таисией Из личного архива

— «Кухня» — не только популярный сериал, но и культурное явление, оказавшее влияние на российскую поп-культуру. Как вы считаете, почему проект получил такой успех?

— Это аспект из плоскости продюсирования. Мне — как человеку изнутри — сложно судить. Но, отталкиваясь от откликов, которые я до сих пор получаю, сериал действительно снискал народную любовь. Пусть так и останется. Я только рад. Однако ежегодно на экраны выходят новые проекты с моим участием. Главный повод для нашей беседы, сериал «Преступление и наказание», тому подтверждение.