Экс-солистка «Миража» планирует снять фильм про группу

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина поделилась планами по созданию фильма о коллективе в период 80-х годов. В интервью ТАСС певица отметила, что ей было бы интересно сыграть в этом проекте роль своей матери, а в качестве режиссера она видит опытного специалиста.

«Понятно, что актриса, играющая, допустим, меня, будет молодая. А я могу сыграть ее маму, к примеру», — пояснила Гулькина.

Она добавила, что режиссер Дмитрий Клепацкий прочитал ее книгу, написанную несколько лет назад, и высказал мнение, что в ней содержится фактически готовый сценарий, по которому можно создать интересный фильм.

По словам Гулькиной, Клепацкий уже обсуждал возможность работы над фильмом о ее жизни, но позже ему предложили снять ленту о самом коллективе «Мираж».

До этого участники «Миража» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов заявили, что их в гипотетическом сериале могли бы сыграть Ирина Темичева и Никита Кологривый.

Ранее Гулькина заявила, что фильм про группу «Мираж» запоздал.