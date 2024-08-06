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Умер актер Владимир Новицкий

Актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни

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Кадр из сериала «Глухарь»

Российский актер Владимир Новицкий, сыгравший в известном сериале «Глухарь», скончался в возрасте 46 лет. Соответствующая информация появилась на портале kino-teatr.ru.

Артист родился 29 ноября 1977 года. Он окончил ВТУ имени Б. В. Щукина. За плечами артиста более 40 ролей.

Он снимался в таких сериалах и фильмах, как «Глухарь», «Кодекс чести», «Сыщики», «Мент в законе», «Молодежка», «Вышибала», «Чего хотят женщины», Балабол» и других. Сообщается, что прощанием с актером состоится во вторник, 6 августа.

3 августа стало известно о смерти актера Вячеслава Гилинова на 92-м году жизни. Он закончил обучение там же, где и Новицкий, в Театральном училище им. Б. Щукина. С 1961 года он работал в театре Гоголя.

Широкую известность актер получил благодаря ролям в фильмах и сериалах, в числе которых «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».

Ранее скончался актер из сериала «Московская борзая».

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