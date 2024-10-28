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Сибирский охотник станет снайпером в новой драме о Великой отечественной войне

Опубликованы первые кадры со съемок военной драмы «Отец» с актером Шакуновым

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KION

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал первые кадры со съемок полнометражного фильма «Отец», стало известно «Газете.Ru».

Главную роль в фильме играет Илья Шакунов («Гололед», «Антиснайпер», «Монтекристо»), также в проекте снимутся Роман Васильев («Императрицы»), Владислав Тирон («Триггер»), Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.

Действие фильма развернется в 1942 году. По сюжету опытный сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын числится пропавшим без вести, и уходит на фронт добровольцем. Вместо отправки на передовую мужчину назначают старшиной группы молодых снайперов, которым он заменяет отца.

«Главный герой Гавриил Епифанович Собинов, роль которого я исполняю, особенно выделяется, но при этом он как зеркало — в нем отражаются другие персонажи. Наверное, потому что он — отец. Наш фильм о семейных отношениях, на них строятся мотивы, желания героев, мне интересно посмотреть с этой точки зрения на происходящее во время Великой Отечественной войны», — делится Шакунов.

По словам актера Романа Васильев, он, готовясь к роли, концентрировал свое внимание на воспоминаниях военачальников и рядовых солдат о Великой Отечественной войне.

«Перечитал «Красный смех» Леонида Андреева, пересмотрел «Иди и смотри» Климова. И еще многое предстоит изучить впереди», — говорит он.

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