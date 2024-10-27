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Вдова Николая Караченцова пожаловалась, что ей запретили приходить в «Ленком»

Актриса Поргина заявила, что ее не пускают в «Ленком» по распоряжению Варшавера

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, сообщила, что ей запрещено приходить в театр «Ленком». Об этом она рассказала изданию NEWS.ru.

По словам 75-летней артистки, ее не пускают на спектакли культурного учреждения по распоряжению директора Марка Варшавера, с которым ранее знаменитость публично выясняла отношения. О своем уходе из театра «Ленком» Людмила Поргина заявила 27 июля 2023 года. В качестве причины актриса назвала отсутствие для нее интересных ролей.

В феврале 2024 года Поргина сообщала, что ее довел и затравил директор театра Марк Варшавер. Он ставил ее на роль массовки, несмотря на ее профессионализм. Актриса заявила, что Варшавер «унижал» ее подобными «смехотворными» ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей.

«Я написала заявление по собственному желанию, никто меня удерживать не стал. Сейчас сижу дома, занимаюсь внуками и своими собаками. Много езжу по театрам, слава Богу у нас есть гениальный Калягин, спектакли которого я не пропускаю», — делилась артистка.

В июне вдова Николая Караченцова также рассказала об «издевательствах» Варшавера над дочерью Марка Захарова. Она сообщала, что Александру лишили ролей, но она все еще служит в театре.

Ранее стало известно, что внук Караченцова вырос копией знаменитого деда.

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