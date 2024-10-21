К 80-летию Караченцова покажут марафон фильмов с актером

К 80-летию со дня рождения советского и российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РФ Николая Караченцова на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет марафон фильмов с его участием.

27 октября в 09:40 киномарафон начнется детским фантастическим фильмом «Приключения Электроника», в котором Караченцов исполнил роль обаятельного злодея Урри. В 13:30 на канале покажут комедийный вестерн Аллы Суриковой с Караченцовым в звездной роли Билли — помощника Мистера Феста. Все трюки в фильме артист исполнял сам.

В 15:15 марафон продолжится фантастической комедией Юрия Чулюкина «Как стать счастливым». Здесь Караченцов исполнил главную роль — фотокорреспондента, мечтающей стать писателем, которому анализ способностей говорит о том, что по призванию он клоун. Завершит марафон в 18:35 лирическая картина «Дамы приглашают кавалеров», где актеру достался небольшой, но яркий эпизод — шулера, оставляющего главную героиню на курорте без средств.

Накануне в России показали марафон фильмов к 90-летию Савелия Крамарова.

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