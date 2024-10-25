Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Недавно обманутая лже-инвесторами звезда «Дома-2» купила авто за 30 млн рублей

Блогерша Ирина Пинчук приобрела новый Lamborghini за 30 млн рублей

close
ipinchuk_life/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Ирина Пинчук похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что купила новый ярко-оранжевый автомобиль марки Lamborghini Urus.

Цена на данное авто стартует от 30 млн рублей. Сама звезда «Дома-2» не стала раскрывать, за сколько приобрела машину. Издание «Блокнот» предполагает, что Пинчук купила автомобиль уже с пробегом, а не взяла из салона.

«Добро пожаловать, мой мандаринчик»; «Простите, но сегодня лента будет в этой красотке»; «Надо делать гонку», — написано в серии постов Пинчук.

24 октября Telegram-канал 112 сообщал, что лжеинвесторы обманули экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Ирину Пинчук на 5 млн рублей. По информации канала, звезда телешоу около года назад списалась с девушкой в мессенджере, которая убедила ее работать с инвестициями. За вложения визави обещала Пинчук 20% годовых.

Канал утверждает, что Пинчук вложила сразу 5 млн рублей, которые передала своей собеседнице наличными в одном из московских кафе. Она ждала процентов около года, после чего обратилась в полицию. Сейчас лжеинвесторов ищут.

Ранее стало известно, что против компании блогерши Лерчек подали многотысячный иск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами