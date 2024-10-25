Недавно обманутая лже-инвесторами звезда «Дома-2» купила авто за 30 млн рублей

Блогерша Ирина Пинчук похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что купила новый ярко-оранжевый автомобиль марки Lamborghini Urus.

Цена на данное авто стартует от 30 млн рублей. Сама звезда «Дома-2» не стала раскрывать, за сколько приобрела машину. Издание «Блокнот» предполагает, что Пинчук купила автомобиль уже с пробегом, а не взяла из салона.

«Добро пожаловать, мой мандаринчик»; «Простите, но сегодня лента будет в этой красотке»; «Надо делать гонку», — написано в серии постов Пинчук.

24 октября Telegram-канал 112 сообщал, что лжеинвесторы обманули экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Ирину Пинчук на 5 млн рублей. По информации канала, звезда телешоу около года назад списалась с девушкой в мессенджере, которая убедила ее работать с инвестициями. За вложения визави обещала Пинчук 20% годовых.

Канал утверждает, что Пинчук вложила сразу 5 млн рублей, которые передала своей собеседнице наличными в одном из московских кафе. Она ждала процентов около года, после чего обратилась в полицию. Сейчас лжеинвесторов ищут.

Ранее стало известно, что против компании блогерши Лерчек подали многотысячный иск.