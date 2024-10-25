Алсу будет судить экс-заключенную в вокальном шоу «Царица»

В России выйдет вокальное шоу «Царица», в котором будут соревноваться бывшая заключенная, воспитанница детдома и другие девушки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В рамках проекта героини поработают со стилистами, имиджмейкерами и фониатрами, чтобы стать звездами. Каждую неделю звездное жюри будет решать, кто покинет проект. В этом им помогут зрители в зале, которые будут выставлять оценки девушкам с помощью специальных пультов.

Всего кастинг прошла 21 девушка со всей России. Среди них — экс-заключенная Елена Зайнутдинова, которая после выхода из тюрьмы начала писать песни, страдающая от тотальной алопеции (девушка полностью лишилась волос) Анна Калинина, экс-солистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова, девушка с дефектом голосовых связок Александра Жибарь и другие участницы.

В финал шоу войдут четыре девушки, а «царицей» станет только одна. Победительница также получит приз в размере 1,5 млн рублей.

Ведущей шоу «Царица» стала актриса Ольга Картункова. В жюри проекта вошли Лариса Долина, Наташа Королева, Алсу, Алена Свиридова, Валерия и другие звезды. Состав жюри будет меняться каждую неделю.

«Я всегда сужу не строго, а справедливо. К сожалению, очень часто эти понятия путают, поэтому за глаза говорят обо мне нелицеприятные вещи. Но я считаю, что по-другому нельзя. Нельзя давать ложную информацию человеку, внушать ему лишний раз надежду. Нужно говорить правду в глаза. Я живу и жюрю по такому принципу», — заявила Долина.

Всего шоу «Царица» будет состоять из 9 эпизодов и гранд-финала.

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