Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксклюзивный контент от ведущих театров России станет доступен в Одноклассниках

В ОК появится эксклюзивный контент от ведущих театров России

close
Ok.ru

25 октября пользователи соцсети Одноклассники получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям от 20 театров и культурных проектов России, сообщает пресс-служба ОК.

Проект приурочен ко Всемирному дню оперы, который ежегодно отмечается 25 октября.

Среди театров, принявших участие в инициативе, — «Санктъ-Петербургъ Опера», Геликон-опера и Лекторий Достоевский, а также более 20 театров из разных регионов страны. Просветительский контент можно найти под хештегом #ОпераБлиже.

Онлайн-событие пройдет при поддержке культурных проектов и институций, таких как Культура.РФ, Гостелерадиофонд, Российская государственная библиотека.

В группе Культура.РФ пройдут 4 прямые трансляции: «Хованщина», «Пиковая дама», «Тоска» и детский спектакль «В гостях у оперной сказки». Портал «Культурный регион. Белгород» подготовил трансляцию оперы в концертном исполнении «Алеко» и оперы «Белгородский полк. Засечная черта», а также концерта «Вагнер, Верди, опера».

Капелла Санкт-Петербург в своей группе в ОК поделится с аудиторией трансляцией оперы «Русалка» Даргомыжского в концертном исполнении, а Петербург-концерт представит отрывок «Подводное царство» из оперы «Садко» в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Башкирский государственный театр оперы и балета опубликует в своей группе прямую трансляцию оперы «В ночь лунного затмения». Проекты История.РФ и Лекторий Достоевский опубликуют образовательные лекции.

Ранее россияне назвали классические произведения, по которым хотели бы почитать фанфики.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами