Эксклюзивный контент от ведущих театров России станет доступен в Одноклассниках

25 октября пользователи соцсети Одноклассники получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям от 20 театров и культурных проектов России, сообщает пресс-служба ОК.

Проект приурочен ко Всемирному дню оперы, который ежегодно отмечается 25 октября.

Среди театров, принявших участие в инициативе, — «Санктъ-Петербургъ Опера», Геликон-опера и Лекторий Достоевский, а также более 20 театров из разных регионов страны. Просветительский контент можно найти под хештегом #ОпераБлиже.

Онлайн-событие пройдет при поддержке культурных проектов и институций, таких как Культура.РФ, Гостелерадиофонд, Российская государственная библиотека.

В группе Культура.РФ пройдут 4 прямые трансляции: «Хованщина», «Пиковая дама», «Тоска» и детский спектакль «В гостях у оперной сказки». Портал «Культурный регион. Белгород» подготовил трансляцию оперы в концертном исполнении «Алеко» и оперы «Белгородский полк. Засечная черта», а также концерта «Вагнер, Верди, опера».

Капелла Санкт-Петербург в своей группе в ОК поделится с аудиторией трансляцией оперы «Русалка» Даргомыжского в концертном исполнении, а Петербург-концерт представит отрывок «Подводное царство» из оперы «Садко» в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Башкирский государственный театр оперы и балета опубликует в своей группе прямую трансляцию оперы «В ночь лунного затмения». Проекты История.РФ и Лекторий Достоевский опубликуют образовательные лекции.

Ранее россияне назвали классические произведения, по которым хотели бы почитать фанфики.