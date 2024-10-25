Сыгравший Байдена Дюжев заявил, что не боится санкций от США

Актер Дмитрий Дюжев признался в интервью «Газете.Ru», что не боится возможных санкций со стороны США из-за роли 46-го президента Америки Джо Байдена.

Дюжев уточнил, что на него уже наложили санкции правительства Канады и Латвии.

По словам Дюжева, все начали писать о сериале про Байдена, как только телеканал ТНТ разослал пресс-релиз. Более того, артист заявил, что один французский канал посвятил целую передачу проекту. Там рассказали о сценаристах, режиссерах и самом исполнителе главной роли.

«Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что?! Я не боюсь», — заявил актер.

Комедийный сериал «Гудбай» выйдет на ТНТ 28 октября. По сюжету, Джо Байден приезжает инкогнито в Россию, чтобы проверить, работают ли санкции США в стране. Политик селится в «хрущевке», устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу.

Полное интервью с Дюжевым читайте здесь.

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