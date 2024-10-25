Natan заступился за жену после скандала с изменой: «Не ваше собачье дело»

Певец Natan (Натан Миров) подтвердил в Telegram-канале слова жены Анастасии Швецовой о том, что пара рассталась до начала съемок шоу «Звезды в джунглях» и раскритиковал всех, кто усомнился.

По словам музыканта, он поехал на проект, чтобы перезагрузиться от накопившихся проблем: у него был сложный период в отношениях со Швецовой, они жили раздельно. Natan возмутился, что некоторые участники реалити-шоу высказали свое мнение о его отношениях с женой, хотя он никогда не делился с ними личным.

«Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!» — заявил артист.

23 октября блогерша Алана Мамаева усомнилась, что Natan расстался со своей супругой до проекта. Телеведущая напомнила, что первые выпуски музыкант посвящал своей жене и детям. Также артист весь проект носил обручальное кольцо. Мамаева добавила, что, как участница проекта, она видела, что Natan созванивался с женой и общался с детьми.

В ответ Natan посоветовал Мамаевой заниматься своей семьей и назвал ее поведение «мерзким».

«Алана, если кому-то не звонят бывшие мужья, то это не значит, что я не могу звонить супруге. Мне противно, что вы опускаетесь до этого в надежде собрать себе аудиторию», — заявил певец.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором блогерша Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Артист признался, что огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Он уверял, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

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