Продюсер раскрыл гонорар Виктории Дайнеко

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певица Виктория Дайнеко пользуется спросом на частных мероприятиях.

Дворцов заявил, что ее гонорары составляют от 400–500 тысяч рублей. Артистка может зарабатывать до 800 тысяч рублей за мероприятие, отметил шоумен.

«Она все-таки состоит в продюсерском центре Игоря Матвиенко. Виктория ездит по городам, она выступает в Москве, в клубах ее шоу очень часто заказывают, несмотря ни на что», — заявил продюсер.

Дворцов назвал Дайнеко классной артисткой с «бешеной» энергетикой. По словам шоумена, певица отрабатывает свою концертную программу на высочайшем уровне, поэтому организаторы ее любят.

Дайнеко стала известна после участия в шоу «Фабрика звезд-5». Она воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Сейчас у Дайнеко есть возлюбленный. Она не называет имени мужчины, с которым состоит в отношениях.

Ранее Виктория Дайнеко объяснила, почему не хочет снова жить в США.