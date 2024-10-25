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Британский комик сделал пожертвование для голодающих детей Судана

Саша Коэн направил $500 тыс. на помощь голодающим детям Судана

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Paramount Pictures

Британский комик Саша Барон Коэн направил $500 тыс. на помощь голодающим детям Судана во время кризиса и столкновений в стране. Об этом сообщает газета The Hollywood reporter.

«Сейчас в Судане голодают 25,6 млн человек, страна стремительно движется к самому сильному голоду за последние десятилетия, однако этому кризису уделяется тревожно мало внимания», — заявил Коэн на выступлении в Международном комитете спасения (IRC).

Президент и генеральный директор IRC Дэвид Милибэнд поблагодарил актера, отметив, что продолжающаяся 18 месяцев гражданская война в Судане оказывает также негативное влияние на соседние страны, такие как Чад и Южный Судан.

До этого министерство иностранных дел России выступило с осуждением авиационного удара по резиденции посла ОАЭ в Судане.

Ранее ОАЭ запустили благотворительную миссию для спасения голодающих в Судане.

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