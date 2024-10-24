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51-летний актер «Склифосовского» о переживаниях из-за возраста: «Это начало конца»

Артист Ульянов заявил, что боится стареть из-за важности внешности в актерстве

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Известный по сериалу «Склифосовский» актер Дмитрий Ульянов признался, что переживает из-за возраста, поскольку в актерской профессии важна внешность. Его слова передает сайт Леди Mail.ru.

«Все-таки 50 лет — это такой рубеж. Кризиса среднего возраста у меня не было и нет, но я четко понял — это начало конца», — признался артист.

По словам Ульянова, с 32 до 48 лет он практически не менялся внешне, из-за чего часто играл одних и тех же персонажей. После 50 лет актер начал замечать изменения во внешности, к нему также стали относиться иначе режиссеры. Артист был шокирован, когда его экранного персонажа не стало от старости.

«Да еще и на пике развития событий! У меня до этого никогда не было, чтоб сериал продолжался без меня. Тут волей-неволей задумаешься о своих годах», — поделился актер.

Также Ульянов посетовал, что уже не может сменить профессию, поскольку больше ничего не умеет делать и не хочет пробовать себя в новом. Он отдал 25 лет, чтобы стать профессионалом в актерстве. Ульянов заявил, что «не успеет» преодолеть похожий путь в другой профессии, так как ему уже 51 год.

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