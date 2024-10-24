Названа многомиллионная выручка студии Никиты Михалкова за прошлый год

Выручка театральной студии режиссера Никиты Михалкова составила 11 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Михалков является учредителем автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, которая называется «Академия Кинематографического и Театрального Искусства Н.С. Михалкова». Компания проводит курсы актерского мастерства, режиссуры, сценарного дела и прочего.

Недавно Никита Михалков рассказал о положительных последствиях специальной военной операции России на Украине для россиян. По его словам, СВО позволила гражданам России осознать угрожающую силу «разъедающего» влияния недружественных стран и понять, что интересы своей родины должны быть на первом месте.

«СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — говорил режиссер.

14 октября стало известно, что выручка кинокомпании актера Данилы Козловского снизилась на 70% за 2023 год. Чистая прибыль «DK Entertainment» составила 7,4 млн рублей при выручке 213,2 млн рублей. Годом ранее на балансе компании числилось 700 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции» по СВО.