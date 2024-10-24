Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, отправят ли Глюкозу на принудительное лечение

Юрист Соловьев: певицу Глюкозу нельзя отправить на принудительное лечение

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Юрист Иван Соловьев рассказал, могут ли отправить певицу Глюкозу (Глюк'oZa, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) на принудительное лечение от наркотической зависимости. Его цитируют «Аргументы и факты».

Он напомнил, что наркологическая помощь оказывается только при наличии добровольного информированного согласия пациентов, а принудительное лечение возможно по решению суда в рамках рассмотрения уголовного дела.

«То есть, если человек совершил преступление, медицинская экспертиза показала, что он является наркоманом, то его могут отправить на лечение. Но так как Глюкоза никакого преступления не совершала, то никто не может ее принудительно направить на лечение», — объяснил Соловьев.

22 октября Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотических веществ после задержания в аэропорту Шереметьево. Правоохранители заподозрили, что певица находилась в опьянении, однако она отказалась проходить медосвидетельствование.

Накануне продюсер Максим Фадеев ответил на обвинения Натальи Чистяковой-Ионовой в том, что он причастен к ее задержанию в аэропорту.

Ранее Виктория Боня заступилась за Глюкозу после скандала с наркотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами