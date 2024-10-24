Юрист рассказал, отправят ли Глюкозу на принудительное лечение

Юрист Иван Соловьев рассказал, могут ли отправить певицу Глюкозу (Глюк'oZa, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) на принудительное лечение от наркотической зависимости. Его цитируют «Аргументы и факты».

Он напомнил, что наркологическая помощь оказывается только при наличии добровольного информированного согласия пациентов, а принудительное лечение возможно по решению суда в рамках рассмотрения уголовного дела.

«То есть, если человек совершил преступление, медицинская экспертиза показала, что он является наркоманом, то его могут отправить на лечение. Но так как Глюкоза никакого преступления не совершала, то никто не может ее принудительно направить на лечение», — объяснил Соловьев.

22 октября Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотических веществ после задержания в аэропорту Шереметьево. Правоохранители заподозрили, что певица находилась в опьянении, однако она отказалась проходить медосвидетельствование.

Накануне продюсер Максим Фадеев ответил на обвинения Натальи Чистяковой-Ионовой в том, что он причастен к ее задержанию в аэропорту.

Ранее Виктория Боня заступилась за Глюкозу после скандала с наркотиками.