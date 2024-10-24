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«Разрешаю ударить в ответ»: Ксения Бородина о воспитании детей

Телеведущая Бородина заявила, что разрешает дочерям бить обидчиков

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о воспитании детей в отношении обидчиков. Ее цитирует kp.ru.

По словам Бородиной, в современных школах ситуация с буллингом лучше, чем в ее детстве.

«Мы это уже обсуждали и говорили о том, что если кто-то ударил, то я разрешаю ударить в ответ. Первому начинать я не разрешаю, вот ни в коем случае, то есть рукоприкладство неприемлемо», — объяснила она.

Кроме того, продолжила телеведущая, она просит детей сразу же сообщать о подобных моментах.

«Я обязательно помогу, поддержу, мы с Колей примем меры обязательно. Поэтому, в любом случае, я всегда говорю деткам: знайте, что у вас есть защита. И вы не одни», — сказала Бородина, имея в виду своего нового избранника — блогера Николая Сердюкова.

Накануне Сердюков высказался о разнице в возрасте с Бородиной.

Ранее Бородина заявила, что хотела бы родить сына.

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