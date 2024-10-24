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«Ждал ее всю жизнь»: Денис Матросов о третьей жене

Актер Денис Матросов заявил, что ждал третью жену Оксану всю жизнь

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denismatrosov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Денис Матросов высказался о браке с третьей женой — директором его театра Оксаной Рудич-Каструбиной. Артиста цитирует kp.ru.

«Ой, это прекрасная романтическая история. Я ждал ее всю жизнь. А теперь у нас еще и творческий тандем», — рассказал 51-летний Матросов.

По словам самой Рудич-Каструбиной, Матросов покорил ее искренностью.

«Денис невероятно искренний и он самый лучший. Я отдала ему свое сердце», — призналась она.

Свадьбу супруги сыграли тайно, у них уже был медовый месяц, который они провели с детьми Матросова от предыдущих браков —13-летним Иваном от брака с Марией Куликовой и 8-летним Федором от союза с Ольгой Головиной.

Матросов познакомился с избранницей, когда приехал в ее юридическую компанию. Он искал адвоката для защиты интересов своего театра. Актер признался, что пригласил Оксану на встречу в неформальной обстановке и после первого свидания захотел создать с ней семью. Артист сделал предложение возлюбленной на сцене во время гастролей, и вскоре Рудич-Каструбина стала содиректором Театра Дениса Матросова, где также работает продюсером.

Отношения пара подтвердила накануне.

Ранее блогер Николай Сердюков высказался о разнице в возрасте с телеведущей Ксенией Бородиной.

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