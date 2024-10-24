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Рудковская задумалась о покупке исторической квартиры в Питере

Продюсер Рудковская заявила, что хочет купить квартиру в Санкт-Петербурге

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rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская призналась в беседе с NEWS.ru, что хочет купить квартиру в Санкт-Петербурге.

«Историческую какую-нибудь. В каком-нибудь историческом месте с историческими артефактами, с лепниной», — поделилась продюсер.

Рудковская призналась, что часто путешествует по миру. Она вдохновляется Парижем и очень любит Италию и Россию. Продюсер уточнила, что Санкт-Петербург — это город, в котором она хотела бы жить помимо Москвы. Она призналась, что испытывает спокойствие и вдохновляется в Северной столице.

В июле Рудковская рассказала, что собирается вернуть семье завод, который на данный момент оценивается в $25 млн. Это предприятие, по словам продюсера, «отжал» у семьи бывший лучший друг Евгения Плющенко Валентин Савинов.

Рудковская сообщила, что потратила несколько миллионов рублей за три года на адвокатов, чтобы суд заключил мужчину под стражу. Сейчас, по ее словам, она также намерена «засадить» строителей завода по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...»).

Ранее Рудковская оправдала Mia Boyka после скандала с квадроберами.

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