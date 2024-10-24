Британский актер Лиам Нисон завершил карьеру героя боевиков. Об этом он рассказал в беседе с изданием People.
Звезда «Заложницы» и «Марлоу» заявил, что с 2025 года откажется от ролей в экшн-фильмах, где в боевых сценах всегда снимается без дублера.
«Мне 72 года – на каком-то этапе это должно прекратиться. Публику не обманешь», — говорит он.
Актер добавил, что не хочет, чтобы его дублер Марк Ванселоу дрался за него в боевых сценах.
При этом свою первую роль героя боевика Нисон сыграл в 56 лет. Нисон номинант на премию «Оскар» (1994) за роль в фильме «Список Шиндлера», также известен по ролям в картинах «Отверженные», «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», фильмам о Бэтмене.
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