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Малахов не исключил, что Седокова передумает разводиться

Телеведущий Малахов понадеялся, что Седокова воссоединится с мужем

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Сетевое издание «Смотрим»

Телеведущий Андрей Малахов предположил в беседе с порталом «Страсти», что певица Анна Седокова может передумать разводиться с Янисом Тиммой.

Малахов пожелал Седоковой счастья.

«Я думаю, они передумают в последнюю секунду. Я очень на это надеюсь», — заявил телеведущий.

21 октября Анна Седокова официально подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Седокова признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отметила, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя. Певица желала развестись еще полтора-два года назад.

По мнению Седоковой, нужно идти дальше и отпустить отношения, которые доставляют больше боли, чем счастья.

22 октября Седокова эмоционально высказалась о разводе с Тиммой в соцсетях и осудила хейтеров за критику в ее адрес. По словам исполнительницы, сейчас она переживает трудный период, однако продолжает работать, несмотря ни на что.

Седокова уверена, что справится со всеми трудностями самостоятельно, поскольку намерена идти дальше по миру, «сотканному из бесконечных попыток, отказов и осуждений».

Ранее гонорар Седоковой увеличился на фоне новости о разводе.

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