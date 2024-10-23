Бари Алибасов начал новый семейный бизнес с женой

Продюсер Бари Алибасов признался в беседе с «Пятым каналом», что начал семейный бизнес с женой Еленой Калининой.

Калинина в какой-то момент начала печь пряники, так как продюсер очень сильно их любит. В итоге знаменитость предложил основать бизнес по их изготовлению. Основатель группы «На-На» отвечает за творчество и креатив, а его супруга — за техническую составляющую.

«Я ей предложил снимать разные образы, в природе не существующие. Например, собака и бабочка», — рассказал шоумен.

Калинина отметила, что первыми дегустирует продукт команда группы «На-На».

«Они перепробовали уже все. В группе «На-На» же не только солисты. Это и звукорежиссер, и техник, и Танечка-костюмер. Мы на всех пробуем», — поделилась жена продюсера.

В январе Бари Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться».

В августе Алибасов-младший признался, что у него дикая зависть к отношениям отца с Еленой.

Ранее в «На-На» объяснили исчезновение из сети клипа «Фаина».