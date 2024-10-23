Савичева раскрыла отношения с Фадеевым после слов Собчак

Певица Юлия Савичева прокомментировала в Telegram-канале слова Ксении Собчак о своем будущем на фоне скандала между Глюкозой и Максимом Фадеевым.

Савичева отметила, что ситуация с правами на старые песни разрешилась еще три года назад. Она уверила, что у нее давно все в порядке с Фадеевым. Продюсер прислал артистке бумагу с бессрочным разрешением исполнять его песни и наилучшими пожеланиями.

«Ну, в общем-то, и все. Короче говоря, мы сохранили хорошие отношения. Он всегда был и останется для меня учителем, к которому я отношусь исключительно с огромным уважением», — поделилась певица.

Собчак упомянула о будущем Савичевой в своем Telegram-канале, когда комментировала задержание Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) в аэропорту Шереметьево. Певицу заподозрили в употреблении наркотиков. Журналистка заявила, что в видео, предоставленном Глюкозой, артистка — «абсолютно в адеквате».

По мнению Фадеева, Собчак намекнула на его причастность к скандалу. Она заявила о некоем продюсере, который «ходит жаловаться в какие высокие кабинеты».

«Сейчас, кстати, такая же кампания начинается против Юлии Савичевой. Даже интересно, ей что пришьют? Раздвоение личности? Квадробинг? Недостаточно детей — одна дочь, а надо три, повышать рождаемость? Будем наблюдать», — заявила Собчак.

Ранее Фадеев ответил на опасения Собчак за будущее Савичевой.