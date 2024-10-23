Айза поддержала жену певца Natan после заявления о расставании с мужем

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай поддержала в Telegram-канале жену певца Natan Анастасию Швецову после заявления о расставании с мужем.

«Как же красиво жена Натана высказалась. Браво! Моя поддержка и уважение к этому человеку!» — заявила блогерша.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Артист признался, что огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант рассказал, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

23 октября Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». Она поблагодарила супруга за то, что тот не раскрыл подробности их личной жизни и «остался мужчиной». Швецова также попросила не оскорблять ее и мужа.

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