На Украине изымут имущество и права на музыку Таисии Повалий

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) решил изъять автомобили, недвижимость и права на музыку певицы Таисии Повалий, обвиняемой в коллаборационизме. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Речь идет о следующих активах артистки: автомобиль BMW X5, 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м; домовладение общей площадью 101 кв. м, а также имущественные права на музыку и слова девяти произведений.

Помимо этого, ВАКС конфискует три устройства местного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия.

Сообщается, что во вторник коллегия судей ВАКС удовлетворила исковое заявление министерства юстиции к народной артистке Украины и применила к нему санкцию.

В феврале 2024 года Повалий получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. В Службе безопасности Украины заявляли, что накануне начала спецоперации Повалий уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля.

По данным СБУ, во время интервью московскому интернет-изданию артистка положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине «и призывала к захвату всей территории Украины». А в сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте в Луганске, где поддержала российских военных.

Ранее Повалий рассказала о травле со стороны киевских властей.