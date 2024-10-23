Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье после приставаний к девушке

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) находится в отделении полиции подмосковного города Апрелевка из-за драки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, инцидент произошел утром 23 октября. Долматов начал приставать к девушке, которая пожаловалась своему брату на случившееся. Родственник встал на защиту, вступив в драку с Гуфом. В ходе потасовки рэпер ударил оппонента по уху, а сам получил травму руки.

В итоге брат девушки написал заявление в полицию на Долматова. Перед этим мужчина снял побои. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает SHOT, задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств.

23 октября Telegram-канал Baza сообщил, что героя мема про «борщик с капусткой» Никиту Литвинкова обокрали возле музея Космонавтики на ВДНХ, где он играл на аккордеоне — у него украли банковскую карту.

По данным канала, инцидент произошел 12 октября, пропажу Литвинков обнаружил спустя несколько часов, когда ему стали поступать сообщения о списании денежных средств. Мужчина написал заявление в полицию, сообщив правоохранителям, что в последний раз расплачивался картой при оплате проезда — правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее Никита Литвинков поделился с «Газетой.Ru» деталями кражи банковской карты.