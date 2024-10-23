Умер актер сериалов «Пепел» и «Гастролеры»

Российский актер театра и кино Сергей Белый умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

«Белый Сергей Борисович: 13 марта 1957 — 7 октября 2024», — указано в профиле артиста.

Белый в 1983 году он окончил Пермский государственный институт культуры. В кино впервые сыграл в 2013 году — в фильме «Испытательный срок». Актер запомнился зрителям по сериалам «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры» и ряду других.

20 октября сообщалось, что в возрасте 94 лет скончался заслуженный артист России и актер кино Анатолий Гридин. В театральном репертуаре артиста были «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и другие. В кино Гридин наиболее известен по роли в «Женитьбе Бальзаминова» (1989). В 1982 году Анатолий Гридин снялся в легендарном телебалете «Анюта» по мотивам рассказа А. П. Чехова «Анна на шее», исполнив роль Его сиятельства.

Ранее скончался актер из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Николай Седнев.