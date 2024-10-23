Никита Литвинков заявил, что живет жизнью Никиты Литвинкова

Герой мема «борщ с капустой, но не красный» Никита Литвинков подтвердил «Газете.Ru», что у него украли банковскую карту в Москве и сняли с нее семь тысяч рублей. Он также рассказал, что его основная работа сейчас — «жить жизнь Никиты Литвинкова».

«У меня давно украли карту. 7100 успели с нее снять. Играю на ВДНХ нечасто. Основная деятельность — жить жизнь Никиты Литвинкова. [Занимаюсь] и творчеством тоже, даю интервью таким, как вы», — сказал он.

23 октября Telegram-канал Baza сообщил, что Литвинкова обокрали возле музея Космонавтики на ВДНХ, где он играл на аккордеоне — у него украли банковскую карту. По данным канала, инцидент произошел 12 октября, пропажу Литвинков обнаружил спустя несколько часов, когда ему стали поступать сообщения о списании денежных средств. Мужчина написал заявление в полицию, сообщив правоохранителям, что в последний раз расплачивался картой при оплате проезда — правоохранители возбудили уголовное дело.

В мае Литвинков оказался в миграционной тюрьме в Таиланде. Его знакомые сообщили, что его задержали из-за просроченной на 150 дней визы. По их словам, он якобы оформил тайские водительские права, думая, что таким образом законно продлевает свое пребывание в стране.

Согласно информации Baza, накануне задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тыс. рублей на билет, но затем передумал и сказал просто купить обратный билет в РФ. После этого мужчина не выходил на связь.

Ранее стало известно, что герой мема про борщ Литвинков мог отравиться таблетками от биполярного расстройства.