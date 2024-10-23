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Друг рассказал, какие сценарии Александра Рогожкина остались неопубликованными

Актер Бычков признался, что у него лежат неопубликованные сценарии Рогожкина

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Галина Кмит/РИА «Новости»

Актер Виктор Бычков признался, что хранит неопубликованные сценарии своего друга, режиссера Александра Рогожкина. Его слова передает kp.ru.

Бычков поделился, что создатель фильма «Особенности национальной охоты» планировал снять комедию о том, как молодые люди из современности попадают в Древнюю Русь и изобретают там футбол. Также Рогожкин написал философскую притчу из каменного века «Слово».

«Но после выхода фильма «Волонтер» под названием «Особенности национальной больницы», боюсь, и другие сценарии Рогожкина постигнет та же участь», — отметил Бычков.

3 октября 2024 года в российский прокат вышла комедия «Особенности национальной больницы» по сценарию Александра Рогожкина. Издание kp.ru поясняет, что к задумке режиссера получившийся фильм не имеет никакого отношения. Картину снял молодой режиссер Станислав Светлов.

Режиссера и сценариста Александра Рогожкина не стало в 2021 году. Ему было 72 года. В его багаже такие фильмы и сериалы, как «Особенности национальной охоты», «Операция «С новым годом», «Кукушка», «Блокпост», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее режиссер Андреасян заявил, что фильм о выжившем в море Пичугине не имеет смысла.

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