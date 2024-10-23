Друг рассказал, какие сценарии Александра Рогожкина остались неопубликованными

Актер Виктор Бычков признался, что хранит неопубликованные сценарии своего друга, режиссера Александра Рогожкина. Его слова передает kp.ru.

Бычков поделился, что создатель фильма «Особенности национальной охоты» планировал снять комедию о том, как молодые люди из современности попадают в Древнюю Русь и изобретают там футбол. Также Рогожкин написал философскую притчу из каменного века «Слово».

«Но после выхода фильма «Волонтер» под названием «Особенности национальной больницы», боюсь, и другие сценарии Рогожкина постигнет та же участь», — отметил Бычков.

3 октября 2024 года в российский прокат вышла комедия «Особенности национальной больницы» по сценарию Александра Рогожкина. Издание kp.ru поясняет, что к задумке режиссера получившийся фильм не имеет никакого отношения. Картину снял молодой режиссер Станислав Светлов.

Режиссера и сценариста Александра Рогожкина не стало в 2021 году. Ему было 72 года. В его багаже такие фильмы и сериалы, как «Особенности национальной охоты», «Операция «С новым годом», «Кукушка», «Блокпост», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее режиссер Андреасян заявил, что фильм о выжившем в море Пичугине не имеет смысла.