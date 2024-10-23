Героя мема про «борщик с капусткой» обокрали в Москве

Героя мема «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова обокрали в Москве, пока он играл на аккордеоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 12 октября. По информации канала, 30-летний Литвинков играл на музыкальном инструменте возле музея Космонавтики на ВДНХ, когда у него украли банковскую карту.

Пропажу мужчина обнаружил только спустя пару часов, поскольку ему стали поступать сообщения о списании денежных средств. Литвинков написал заявление в полицию, сообщив правоохранителям, что в последний раз расплачивался картой при оплате проезда.

МВД России возбудило уголовное дело в связи с инцидентом. Baza отмечает, что Литвинкову нанесли ущерб в размере чуть больше 7 тыс. рублей.

В мае Литвинков оказался в миграционной тюрьме в Таиланде. Знакомые Никиты сообщили, что мужчина был задержан из-за просроченной на 150 дней визы. По их словам, он якобы оформил тайские водительские права, думая, что таким образом законно продлевает свое пребывание в стране.

Согласно информации Baza, накануне задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тыс. рублей на билет, но затем передумал и сказал просто купить обратный билет в РФ. После этого мужчина не выходил на связь.

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