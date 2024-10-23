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Звезда сериала «Чики» пожаловалась на безденежье: «Я просто на дне»

Актриса Михайлова призналась, что осталась без денег после покупки квартиры

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Известная по сериалам «Чики» и «Амура» актриса Алена Михайлова призналась, что до сих пор переживает период безденежья после покупки квартиры. Об этом знаменитость сообщила VOICE.

Еще в августе Михайлова приобрела недвижимость, но невнимательно прочитала договор купли-продажи, поэтому отдала за квартиру больше, чем предполагала. После случившегося звезда жаловалась, что находится «на дне» и ей не хватает денег даже на еду.

«Через месяц я опять буду самой востребованной, самой успешной. И все будут хотеть со мной дружить, звать меня сниматься, дарить мне подарки. А сейчас я просто на дне», — отмечала она.

В новом интервью актриса пояснила, что винит в неудачной покупке квартиры только себя. Она благодарна этому инциденту, поскольку произошедшее стало для нее уроком. Также звезда раскрыла, что до сих пор не смогла наладить свое финансовое положение.

«[Сейчас] дела примерно также обстоят. Средства для существования есть, я взрослый человек, я решаю свои проблемы сама. Мне никогда не было легко», — рассказала Михайлова.

Ранее стало известно, что второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали.

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