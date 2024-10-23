Жена и мать Прилучного потребовали со звезды «Мажора» алименты

На актера Павла Прилучного подали в суд супруга Зепюр Брутян и мать Любовь. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, родительница требует с сына взыскание алиментов на нетрудоспособного члена семьи. Судебное заседание состоится в середине ноября. Брутян хочет, чтобы супруг выплачивал ей алименты на их несовершеннолетнего сына.

Как рассказали kp.ru приятели звезды «Мажора», женщины обратились в суд по совету юристов Прилучного. Таким образом, они хотят уменьшить сумму алиментов, которые требует бывшая жена актера Агата Муцениеце.

«К тому же будет новое заседание по определению места жительства детей Агаты и Павла. Не исключено, что сына все-таки оставят ему. Если так, следующим шагом Прилучного станет подача иска к Агате на алименты для сына», — заявил собеседник издания.

Также источник сообщил, что заработок Агаты Муцениеце позволяет ей выплачивать алименты на сына. По его информации, съемочных день актрисы стоит примерно 200 тыс. рублей, а также она получает 120 тыс. рублей за спектакли в кабаре Crave.

18 октября суд Москвы решил, что сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей должен жить с матерью до завершения судебных разбирательств. Сейчас дело приостановлено на время проведения следственной экспертизы.

Муцениеце и Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

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