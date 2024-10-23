Вышел второй сезон сериала «Грызня» с Оскаром Айзеком

На стриминговом сервисе Netflix стартовал второй сезон сериала «Грызня», главные роли в котором исполнили актеры Оскар Айзек и Кэри Маллиган, а также Чарльз Мелтон и Кейли Спэни. Об этом сообщает американский журнал The Hollywood Reporter.

Второй сезон авторы шоу посвятили молодой паре, которая «становится свидетелем тревожной ссоры между боссом и его женой». Продолжение состоит из восьми 30-минутных эпизодов (вместо 10 в первом сезоне).

Премьера «Грызни» состоялась 6 апреля 2023 на Netflix. По сюжету Стивен Ён и стендаперша Эли Вонг оказываются настолько недовольны поведением друг друга на дороге, что объявляют друг другу полноценную войну, далеко выходящую за рамки разумного. Рецензию «Газеты.Ru» на сериал можно прочитать здесь.

До этого сообщалось, что сериал «Грызня» удостоили на «Эмми-2023» статуэток за лучшего актера (Стивен Ян) и актрису (Али Вонг), а также в категории «Лучший мини-сериал или антология».

Ранее Netflix купил для показа триллер Thumblite с Розамунд Пайк.