Режиссер «Нюрнберга» оценил возможность снять фильм о выжившем в море Пичугине

Режиссер Николай Лебедев, снявший фильмы «Экипаж», «Нюрнберг» и «Легенда №17», выразил мнение, что картина о выжившем в Охотском море Михаиле Пичугине могла бы получиться сильной и интересной. Своими мыслями он поделился в разговоре с ТАСС.

«Я достаточно долго вынашиваю замыслы. И все, что я могу сказать, что эта история, она, конечно, драматическая, трагическая, человеческая, и, возможно, из нее могла бы получиться сильная, интересная картина», — сказал Лебедев.

При этом режиссер отметил, что не может сказать наверняка, вырастет ли «что-то из этой истории». Он подчеркнул, что кино вынашивают годами, а то и десятилетиями. Кроме того, по его словам, многое зависит от того, как будет рассказана история.

«Это страшная, трагическая история. И надо, конечно, думать, как это делать и какие выводы извлечь», — сказал Лебедев.

По его словам, технологически снять такой фильм представляется возможным.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. За время своего дрейфа Пичугин потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее стало известно, что выживший в Охотском море россиянин не имел права отплывать на лодке далеко от берега.