Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режиссер «Нюрнберга» оценил возможность снять фильм о выжившем в море Пичугине

Режиссер Лебедев: о выжившем в море Пичугине можно снять сильный фильм

close
kamchatkalife2022/Telegram/Сахалинский Поисковый Спасательный отряд «СОВА» (организация включена Минюстом в список иноагентов)

Режиссер Николай Лебедев, снявший фильмы «Экипаж», «Нюрнберг» и «Легенда №17», выразил мнение, что картина о выжившем в Охотском море Михаиле Пичугине могла бы получиться сильной и интересной. Своими мыслями он поделился в разговоре с ТАСС.

«Я достаточно долго вынашиваю замыслы. И все, что я могу сказать, что эта история, она, конечно, драматическая, трагическая, человеческая, и, возможно, из нее могла бы получиться сильная, интересная картина», — сказал Лебедев.

При этом режиссер отметил, что не может сказать наверняка, вырастет ли «что-то из этой истории». Он подчеркнул, что кино вынашивают годами, а то и десятилетиями. Кроме того, по его словам, многое зависит от того, как будет рассказана история.

«Это страшная, трагическая история. И надо, конечно, думать, как это делать и какие выводы извлечь», — сказал Лебедев.

По его словам, технологически снять такой фильм представляется возможным.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. За время своего дрейфа Пичугин потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее стало известно, что выживший в Охотском море россиянин не имел права отплывать на лодке далеко от берега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами