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Актер из «Кармелиты» сыграл свадьбу

Актер Денис Матросов женился в третий раз

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denismatrosov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Денис Матросов сообщил изданию «СтарХит», что женился на руководительнице юридической компании Оксане Рудич-Каструбиной.

Матросов познакомился с женой, когда приехал в ее компанию, чтобы найти адвоката для защиты интересов своего театра. Актер заявил, что его возлюбленная очень заботливая. После первого свидания она помогла ему забрать младшего сына из другого города. Более того, женщина смогла найти общий язык с детьми артиста.

Матросов сделал предложение Оксане на гастролях Театра Дениса Матросова. Актер встал на колено и протянул помидор, разрезанный пополам, внутри которого было кольцо. Таким образом герой артиста просит руки у возлюбленной в спектакле «Ты будешь мой!». Оксана рассмеялась, расплакалась и согласилась.

«Денис удивительный человек. Но из всех его прекрасных качеств меня больше всего покорили два. Первое — он очень искренний человек. Местами даже по-детски наивен. А второе — это то, как он относится к семье: к самому пониманию того, что такое семья, отношением к сыновьям, к сестре, с каким трепетом и нежностью он всегда вспоминает о родителях. Сейчас это крайне редко. В этом ощущении семьи мы с ним полностью сошлись», — поделилась Рудич-Каструбина.

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