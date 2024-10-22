Депутат призвал «отменить» оштрафованную за наркотики Глюкозу

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил в беседе с NEWS.ru, что певице Наталье Чистяковой-Ионовой (Глюкозе) нужно запретить выступать на концертах и ТВ.

Никитин считает, что Глюкозе необходимо не разрешать пользоваться социальными сетями до прохождения полного курса реабилитации. По мнению депутата, нужно ввести данный комплекс мер для любых артистов в подобных случаях. Он уверен, что такую ситуацию нельзя оставлять без внимания со стороны контролирующих органов.

«В СССР за употребление наркотиков была уголовная ответственность, могли посадить на два года и принудительно лечить, и я считаю это правильным. Давно пора рассмотреть хотя бы серьезное увеличение размера штрафа за подобные деяния. Это послужит хорошим уроком», — заявил депутат.

22 октября стало известно, что Чистякову-Ионову оштрафовали на 5 тыс. рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Суд учел, что у артистки есть несовершеннолетние дети, что является смягчающим обстоятельством.

В тот же день столичный суд арестовал на семь суток Александра Шевцова, который сопровождал Глюкозу.

Ранее Зарубина назвала Глюкозу низкопробной девочкой.