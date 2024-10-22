Продюсер назвал грустную примету российской эстрады

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Аргументами и фактами» назвал грустную, на его взгляд, примету российской эстрады.

По словам продюсера, он с интересом следит за проектом «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1».

«Туда приходят очень много интересных ребят. Они показывают номера, набирают баллы и на этом все. Мало кто из участников и победителей после завершения проекта получает возможность дальше продвигаться», — сказал Дзюник.

У молодых талантливых артистов сейчас нет возможности попасть на большую эстраду, уверен он.

«Нет таких душевных исполнителей, как Майя Кристалинская, Елена Великанова», — сказал Дзюник.

Кроме того, обратил внимание продюсер, среди современных песен отсутствуют такие, которые бы пели компаниями за столом.

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