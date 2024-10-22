Сарик Андреасян снимет сериал про советских моделей

Сарик Андреасян снимет сериал про изнанку модельного бизнеса в СССР на рубеже 1980-1990-х годов. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

В центре сюжета драматического сериала «Красота» кинокомпании братьев Андреасян — руководитель дома культуры Вера Игнатьева, которая решает провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Чиновники не соглашаются с ее идеей, а когда конкурс удается провести, она сталкивается с трудными реалиями модельного бизнеса.

Режиссером восьмисерийного сериала по сценарию Алексея Гравицкого («Онегин») выступит сам Андреасян. Актерский состав проекта пока неизвестен.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.

Накануне «Кинокомпания братьев Андреасян» и «Атмосфера кино» представили полноценный трейлер семейного фильма «Домовенок Кузя», созданного по мотивам книги Татьяны Александровой и популярных советских кукольных мультфильмов.

Ранее третий сезон сериала «Жизнь по вызову» стал братьев Андреасяна самым популярным шоу в сентябре у россиян.