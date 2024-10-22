Лепс пожаловался, что его 18-летняя избранница подверглась травле

Певец Григорий Лепс уверил, что у него великолепные отношения с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой. Об этом артист сообщил на программе «Тема» телеканала RU.TV.

Исполнитель признался, что пара «очень осознанно» подошла к отношениям. Однако будущее их романа, подчеркнул Лепс, невозможно предугадать.

«Сейчас мы не вместе, она учится. Но я дожидаюсь ее скорейшего возвращения. И там дальше уже будет видно», — отметил артист.

Также Григорий Лепс пожаловался, что Киба подверглась травле из-за романа с ним. По словам певца, интернет-пользователи часто задевают девушку, поскольку не верят в искренность их отношений на фоне большой разницы в возрасте. При этом Лепс заявил, что у них с Кибой все «довольно серьезно».

Возлюбленная Лепса в июне окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды. Певец говорил, что не будет сопровождать избранницу за границей, он останется в России. По его словам, расстояние не станет помехой для развития их отношений.

В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

Ранее бывший избранник актрисы Асмус пришел на премьеру «Огниво» с новой девушкой.