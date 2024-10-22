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Глюкозу оштрафовали за потребление наркотиков

Певицу Глюкозу признали виновной по статье о потреблении наркотиков и рецептурных препаратов

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Global Look Press

В Москве певицу Глюкозу (Глюк'oZa, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением мирового судьи судебного участка №442 района Крюково города Москвы Чистякову-Ионову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Артистке назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Согласно протоколу, штраф был выписан после того, как в зале аэропорта Шереметьево певица привлекла внимание сотрудника полиции. По визуальным признакам правоохранитель решил, что звезда находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования Глюкоза отказалась. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие несовершеннолетних детей и назначил Чистяковой-Ионовой административное наказание в виде штрафа.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Накануне фанаты не смогли попасть на концерт Глюкозы, несмотря на купленные билеты.

Ранее стал известен новый райдер Глюкозы после скандала в Красноярске.

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