Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оззи Осборн назвал настоящую причину того, почему не может выступать

Музыкант Оззи Осборн заявил, что не может выступать из-за неудачной операции

close
Francesco Castaldo/Global Look Press

Рок-музыкант, экс-солист группы Black Sabbath Оззи Осборн назвал настоящую причину своих постоянных болей и невозможности выступать. Его цитирует The Sun.

Музыкант перенес семь операций за последние пять лет, включая четыре операции на позвоночнике. Он рассказал, что больше не может выступать не из-за болезни Паркинсона, как думают многие, а из-за одной из операций, проведенной ему в 2019 году после того, как музыкант оступился и упал.

«Я доверился доктору, думая, что тот знает, что делает. Мой сын Джек записал видео: я иду на операцию и обещаю вернуться через несколько минут. С тех пор я нормально ходить не мог», — вспоминает артист.

Осборн напомнил, что в 2003 году пострадал в аварии и все равно гастролировал, несмотря на то, что болезнь Паркинсона у него уже развивалась.

Накануне Осборн раскритиковал полуобнаженные танцы певицы Бритни Спирс, которые знаменитость публикует в соцсетях.

«Мне надоело смотреть на [танцы] бедной старой Бритни Спирс на YouTube», — заявил музыкант.

Ранее Адель объявила о «большом перерыве» в карьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами