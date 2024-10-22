Оззи Осборн назвал настоящую причину того, почему не может выступать

Рок-музыкант, экс-солист группы Black Sabbath Оззи Осборн назвал настоящую причину своих постоянных болей и невозможности выступать. Его цитирует The Sun.

Музыкант перенес семь операций за последние пять лет, включая четыре операции на позвоночнике. Он рассказал, что больше не может выступать не из-за болезни Паркинсона, как думают многие, а из-за одной из операций, проведенной ему в 2019 году после того, как музыкант оступился и упал.

«Я доверился доктору, думая, что тот знает, что делает. Мой сын Джек записал видео: я иду на операцию и обещаю вернуться через несколько минут. С тех пор я нормально ходить не мог», — вспоминает артист.

Осборн напомнил, что в 2003 году пострадал в аварии и все равно гастролировал, несмотря на то, что болезнь Паркинсона у него уже развивалась.

Накануне Осборн раскритиковал полуобнаженные танцы певицы Бритни Спирс, которые знаменитость публикует в соцсетях.

«Мне надоело смотреть на [танцы] бедной старой Бритни Спирс на YouTube», — заявил музыкант.

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