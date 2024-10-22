Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший возлюбленный Кристины Асмус пришел на премьеру с новой подружкой

Бывший избранник актрисы Асмус пришел на премьеру «Огниво» с новой девушкой

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший бойфренд Кристины Асмус, с которым она встречалась около двух лет, теперь представил свою новую избранницу. Об этом сообщает kp.ru.

О расставании актрисы с 30-летним Романом Евдокимовым стало известно прошлой зимой. Уже весной в социальных сетях артиста начала появляться 29-летняя коллега Софья Озерова. Похоже, их отношения стали серьезными, и пара решила выйти в свет, появившись на красной дорожке.

Это произошло 20 октября на премьере приключенческого фильма «Огниво». В картине Евдокимов исполнил главную роль. Актеры не раскрыли подробностей своего романа, но позировали для фотографов.

Как пишет издание, расставание с Асмус не прошло для Евдокимова без последствий. Судя по всему, именно он разорвал отношения, это привело к тому, что актриса обиделась на него и способствовала его исключению из спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В этой постановке звезде сериалов было нелегко играть страстные чувства с экс-бойфрендом.

В начале октября Асмус вышла на сцену с новым партнером — Сергеем Разумовским, известным по фильму «Майор Гром». Кристина отметила, что они репетировали около месяца и прекрасно сработались.

Ранее звезда «Интернов» вернулась к роли врача.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами