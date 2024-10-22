Бывший возлюбленный Кристины Асмус пришел на премьеру с новой подружкой

Бывший бойфренд Кристины Асмус, с которым она встречалась около двух лет, теперь представил свою новую избранницу. Об этом сообщает kp.ru.

О расставании актрисы с 30-летним Романом Евдокимовым стало известно прошлой зимой. Уже весной в социальных сетях артиста начала появляться 29-летняя коллега Софья Озерова. Похоже, их отношения стали серьезными, и пара решила выйти в свет, появившись на красной дорожке.

Это произошло 20 октября на премьере приключенческого фильма «Огниво». В картине Евдокимов исполнил главную роль. Актеры не раскрыли подробностей своего романа, но позировали для фотографов.

Как пишет издание, расставание с Асмус не прошло для Евдокимова без последствий. Судя по всему, именно он разорвал отношения, это привело к тому, что актриса обиделась на него и способствовала его исключению из спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В этой постановке звезде сериалов было нелегко играть страстные чувства с экс-бойфрендом.

В начале октября Асмус вышла на сцену с новым партнером — Сергеем Разумовским, известным по фильму «Майор Гром». Кристина отметила, что они репетировали около месяца и прекрасно сработались.

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