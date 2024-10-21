Умер экс-солист Iron Maiden

Экс-солист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно (настоящая фамилия — Эндрюс) умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Музыкант ушел из жизни у себя дома в британском городе Солсбери, графство Уилтшир.

Ди'Анно был солистом культового коллектива с 1978 по 1982 год. Он записал с группой дебютный альбом Iron Maiden и последующий Killers. Затем артист продолжил карьеру с группами Battlezone и Killers, а также выпускал сольные альбомы. С 2023 года музыкант выступал в инвалидном кресле из-за серьезных проблем со здоровьем. За полтора года он дал свыше 100 концертов.

В октябре погиб 31-летний экс-вокалист поп-группы One Direction Лиам Пейн. Он скончался после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе — столице Аргентины. В его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на его неадекватное поведение.

Ранее стало известно о смерти музыканта поп-группы ABBA.