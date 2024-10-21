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«Анора» после премьеры вошла в топ-3 проката в РФ

Фильм «Анора» стартовал в прокате в РФ с третьей строчки

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FilmNation Entertainment

Фильм Шона Бейкера «Анора» о секс-работнице с тюркскими корнями и богатых русских в США после премьеры вошел в топ-3 проката в РФ. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина собрала за несколько дней проката 55 млн рублей, пропустив вперед фильм ужасов «Ужасающий 3» с 80 млн рублей (всего 180 млн рублей в отечественном прокате).

Накануне сообщалось, что во главе кинопроката в РФ и СНГ в прошедшие выходные снова оказался фильм «Руки вверх!» о провинциальном музыканте-самоучке, который стал лидером одноименной группы. Фильм собрал 186,5 млн рублей, приблизив свою кассу почти к полумиллиарду рублей.

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее «Анора» стала фаворитом гонки за «Оскар».

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