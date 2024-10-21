Глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался о чеченских артистах на совещании с сотрудниками сферы культуры. Об этом сообщает chechnyatoday.com.

Кадыров уверен, что работники культуры в последнее время мало уделяют времени своей работе и больше заинтересованы в том, чтобы просто «спеть песню, без репетиций».

Глава республики рассказал о случае, когда артист два-три часа записывал одну композицию и в это время по нескольку десятков раз повторял одно и то же слово, которое не мог произнести.

«Вот называют «хитом» готовую песню. Но есть те, кто эти песни даже не слушает», — отметил он.

Кроме того, по словам Кадырова, Министерство культуры Чеченской Республики якобы давало некоторым артистам награды авансом, но те работать лучше не стали.

«Если посмотреть со всех сторон, на каждом шагу у нас звезды и награды. Кто-то постарел, им лучше уйти — пойти на пенсию. Но как можно уйти без наград?» — рассуждает он.

В сентябре сообщалось, что Кадыров присвоил Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств. Он поблагодарил режиссера за его патриотическую позицию и поддержку, оказываемую президенту России Владимиру Путину.

Ранее племянник Кадырова получил награду от Путина.