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Автор хитов Пугачевой заявил о желании снова работать с ней

Поэт-песенник Ильичев назвал певицу Пугачеву частью истории России

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Полховский/РИА Новости

Поэт-песенник Владимир Ильичев не одобрил инициативу забрать у Аллы Пугачевой ее песни и запретить ей петь их. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Ильичева, отобрать песни — все равно что отобрать родину, историю, имя или детей. На его взгляд, это глупость.

«Я тоже являюсь автором ее песен. Не надо мешать одно с другим — личное с историей нашей страны. Алла — это история нашей страны. Что бы мы ни делали, она есть», — сказал автор.

Поэт также заявил, что гордится прошлым сотрудничеством с певицей и по-прежнему готов писать для нее песни, а к происходящему вокруг Пугачевой относится двояко.

Владимир Ильичев также писал стихи для песен Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, Льва Лещенко и многих других.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Накануне Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале свое старое интервью с Владиславом Листьевым в рамках программы «Тема». Выпуск с исполнительницей вышел в 1993 году, но сейчас она решила напомнить о нем своим поклонникам. На программе Пугачева рассказывала, как с трудом пела гимн СССР перед группой ABBA, поскольку не знала слов.

Ранее сообщалось, что певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск в России.

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