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«Би-2» накопили многомиллионный долг в России

Shot: группа «Би-2» не ликвидировала свою компанию в России и накопила долг

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Группа «Би-2» накопила многомиллионный долг в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Коллектива не ликвидировал компанию в России. Сейчас долг ООО «Би-2» составляет 8 млн рублей.

Солисты группы «Би-2» покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Недавно Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что перспектива будущего у России «трагична», и якобы поэтому они с Шурой теперь сосредоточатся на концертах в Молдове, гражданство которой смогли получить.

В апреле 2024 года участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение паспортов граждан Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишиневе с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2».

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