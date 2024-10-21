Названы причины отмены фестиваля с Киркоровым и Асти в Дубае

«Русская медиагруппа» назвала причины отмены фестиваля с российскими звездами в Дубае. Об этом сообщает Regnum.

В компании пояснили, что этот шаг продиктован заботой о безопасности зрителей и стремлением избежать рисков, связанных с проведением масштабного события в условиях нестабильной геополитической ситуации.

Компания объявит новые даты проведения фестиваля позже.

Фестиваль должен был состояться с 3 по 5 ноября на сцене курортного отеля Jumeirah Beach Hotel, всего должно было пройти три музыкальных гала-ужина с блюдами от шеф-поваров и три афте-пати в ресторане Birds.

На ужинах должны были выступить Филипп Киркоров, Анна Асти, Ivka, Анни Лорак, Эмин Агаларов, Bahh Tee & Turken, Зиверт, Hammali & Navai и другие звезды.

Известно, что в 2023 году фестиваль ежедневно посещало более тысячи человек, среди зрителей были россияне, иностранцы и местные жители.

Накануне экс-директор Киркорова объяснил провал продаж билетов на концерт Вайкуле на Тенерифе.

Ранее адвокат оценил шансы Полины Гагариной отменить санкции Евросоюза.