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Стало известно о реакции Успенской на новость об изнасиловании дочери

Адвокат Сенина: Успенская находится в шоке после новости об изнасиловании дочери

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Любовь Успенская пребывает в шоке после того, как ее дочь, певица Татьяна Плаксина, рассказала об изнасиловании в клинике в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Об этом kp.ru рассказала адвокат и подруга Успенской Елена Сенина.

По ее мнению, дочь артистки во время интервью находилась в измененном состоянии.

«Жаль, что регулярно находятся те, кто пользуется болезнью Тани. К сожалению, это цена популярности мамы. Очевидно, что если Таня смогла добраться до съемочной студии, выйти на связь, то она и могла бы онлайн подать все обращения в правоохранительные органы, если бы в отношении нее совершались преступления. Вывод прост», — пояснила Сенина.

Накануне Татьяна Плаксина в интервью призналась, что ее изнасиловали в больнице. По ее словам, это произошло три года назад в специализированной клинике, где ее лечили от наркозависимости. По словам артистки, в один день медбрат пришел к ней, «чем-то заколол» и изнасиловал. Певица отметила, что испытывала боль во время насильственного полового акта.

Ранее актриса Яна Поплавская призвала оставить в покое дочь Успенской.

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