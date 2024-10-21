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Госпитализирована актриса Алена Яковлева

В Москве актрису Яковлеву госпитализировали с подозрением на аппендицит

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народную артистку России Алену Яковлеву госпитализировали в Москве с подозрением на аппендицит. Об этом 63-летняя актриса рассказала агентству «Москва».

По словам Яковлевой, она не смогла присутствовать на творческой встрече в Театре имени Вахтангова, поскольку находится в НИИ имени Склифосовского.

«Увезли на скорой, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что у меня может быть аппендицит. Если эти прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция», — сказала она.

Актриса похвалила работу врачей и возможности диагностики в больнице. Она отметила, что за ней наблюдают лучшие специалисты.

21 октября в Театре имени Вахтангова должна была пройти творческая встреча с Яковлевой. Днем в учреждении сообщили, что встреча не состоится из-за болезни актрисы.

Накануне певица Хава Газахова была госпитализирована после ДТП. Газахова попала в аварию по дороге в Дагестан после концерта в Ростове. Подробности происшествия неизвестны.

Ранее жена Панкратова-Черного Юлия опровергла информацию о срочной операции актера.

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